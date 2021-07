Basquetebolista Diogo Ventura renova com Sporting

“O sentimento é de um orgulho imenso e de uma responsabilidade enorme por renovar com um emblema como o Sporting. Estou ansioso por voltar a jogar e conquistar mais títulos pelo clube”, afirmou aos meios de comunicação ‘leoninos’ o jogador de 27 anos.



Diogo Ventura, que vai representar o emblema lisboeta pela terceira temporada, apontou à revalidação do título de campeão nacional e da taça.



“Queremos renovar o título de campeões nacionais e reconquistar a Taça de Portugal. Além disso, há também a Basketball Champions League no início da época e vamos tentar qualificar-nos para a fase de grupos”, lançou.



O atleta está ciente das dificuldades que os ‘leões’ vão encontrar pela frente: “Sabemos que a Basketball Champions League é muito exigente e é difícil comparar o seu nível ao do basquetebol nacional. Ainda assim, estamos lá, vamos entrar em campo com o mesmo número de jogadores que os adversários e vamos lutar até ao fim para passarmos à próxima fase”.



Antes de anunciar a continuidade de Diogo Ventura, o Sporting tinha já noticiado a renovação do norte-americano Micah Downs, bem como a contratação de quatro reforços: Tanner Omlid, António Monteiro, Miguel Maria Cardoso e Daniel Machado.