Basquetebolista Luka Doncic renova com Dallas Mavericks e aponta ao anel da NBA

Doncic, de 22 anos, disse que está a viver “um momento muito especial”, que nunca pensou poder viver, e que era o seu desejo renovar com os Dallas Dallas Mavericks, desde que concretizou o sonho de jogar na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA).



“O meu objetivo é o mesmo de sempre. Vencer. Esse é o meu principal objetivo”, afirmou o ex-jogador do Real Madrid, em conferência de imprensa realizada em Ljubljana, na Eslovénia.



O novo contrato que une os Dallas Mavericks a Luka Doncic é de cinco anos e ronda 207 milhões de dólares (cerca de 176 milhões de euros).



O internacional esloveno, que chegou a Dallas em 2018, tem-se afirmado como um dos melhores jogadores da NBA e nos últimos dois anos integrou o melhor quinteto do campeonato e do ‘All-Star’.



Doncic levou recentemente a seleção da Eslovénia às meias-finais do torneio olímpico de basquetebol Tóquio2020, tendo perdido com a França (90-89) e depois com a Austrália (107-93), no encontro para a atribuição da medalha de bronze.



O dono dos Mavericks, Marcos Cubano, considerou Doncic “um jogador MVP e futuro campeão” e destacou o valor que o esloveno tem não só em campo, mas fora dele, assinalando que torna os seus companheiros de equipa “melhores”.



“Quando as pessoas começam do zero e têm de trabalhar para chegar ao topo, apreciam mais as coisas. É isso que vemos no Luka e é isso que o torna tão especial”, explicou Marcos Cubano.