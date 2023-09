Basquetebolista Neemias Queta dispensado pelos Sacramento Kings

"A equipa anuncia que Nerlens Noel e Neemias Queta foram dispensados hoje”, referem os Kings em comunicado, lembrando o percurso do poste luso nas duas temporadas em que esteve ao serviço do conjunto de Sacramento.



Neemias Queta tinha um contrato de duas vias nas duas épocas anteriores, de modo a permitir a utilização nos jogos dos Sacramento Kings na NBA, bem como nas partidas da equipa secundária, os Stockton Kings, na Liga de desenvolvimento (G-League).



Em agosto deste ano, o poste celebrou um “contrato padrão” com os Kings, mas acabou agora por ser dispensado, tornando-se num agente livre (free agent), o que lhe permite assinar por qualquer outra equipa para prosseguir a carreira, na NBA ou não.



O poste, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.



Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida.



Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.