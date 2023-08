Basquetebolista norte-americano Malik Pope assina pelo Sporting

“A equipa de basquetebol do Sporting Clube de Portugal continua a compor-se para a nova temporada e Malik Pope, de 27 anos e 2,08 metros, é a mais recente cara nova dos leões de Pedro Nuno Monteiro”, indicou o clube.



Malil Pope chega ao Sporting depois de uma época no Delaware Blue Coats.



O extremo tem um percurso no basquetebol universitário norte-americano, embora na Europa tenha jogado no PAOK e no Rostock Seawolves, antes de regressar aos Estados Unidos, onde esteve nas duas últimas temporadas.



“Ganhar, não quero fazer menos do que isso. Ganhar como equipa. Vi que no ano passado fizeram um bom trabalho e espero que agora possamos ter esse extra necessário para ultrapassar aquilo que não foi conseguido”, garantiu o jogador, citado no site oficial dos 'leões'.