Bastianini foi operado e falha três corridas de MotoGP

”, escreveu a Ducati, em comunicado.O piloto vai, assim, falhar a prova do próximo fim de semana, em San Marino, bem como as duas corridas seguintes, na Índia e no Japão.Enea Bastianini sofreu uma queda na primeira volta do Grande Prémio da Catalunha de domingo, que lhe provocou a fratura sem deslocamento do maléolo medial do tornozelo esquerdo e uma fratura do segundo metacarpo da mão esquerda.O seu companheiro de equipa, o também italiano Francesco Bagnaia, sofreu igualmente uma queda antes de ser atropelado pelo sul-africano Brad Binder (KTM).No entanto, o campeão mundial em título escapou com apenas algumas contusões do incidente.Esta 11.ª prova do campeonato foi ganha pelo espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), enquanto Miguel Oliveira (Aprilia) foi quinto classificado.