Bauhaus vence terceira etapa do Tirreno-Adriático e Ayuso mantém liderança

O terreno acidentado no final dos 225 quilómetros, entre Volterra e Gualdo Tadino, fazia antever que os ciclistas mais rápidos do pelotão não conseguissem lutar pela vitória final, mas Bauhaus impôs-se em 5:25.51 horas.



Bauhaus, que somou as suas duas primeiras vitórias como profissional na Volta a Portugal de 2014, superou o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) e o francês Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), respetivamente, segundo e terceiro, com o mesmo tempo.



Uma queda a cerca de 500 metros da meta vitimou alguns ciclistas, entre os quais o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), que tinha vencido o sprint da véspera.



Na geral, Ayuso mantém a liderança conquistada no primeiro dia, agora com seis segundos de avanço sobre Jonathan Milan e 14 sobre Vauquelin, que bonificaram seis e quatro segundos, respetivamente.



O português Nelson Oliveira (Movistar) terminou a etapa no 63.º posto, com o mesmo tempo do vencedor, subindo ao 15.º lugar da geral, a 27 segundos da liderança.



Na quinta-feira, os ciclistas vão enfrentar mais uma tirada acima dos 200 quilómetros, com uma ligação de 207 entre Arrone e Giulianova.