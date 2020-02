Bauhaus vence Volta à Arábia Saudita, Rui Costa em terceiro lugar

Rui Costa concluiu na 19.ª posição a tirada entre a Universidade Princesa Nourah e Al Masnak, na extensão de 144 quilómetros, com o mesmo tempo de Bauhaus, que se impôs ao ‘sprint’ em 3:18.57 horas.



O ciclista alemão reassumiu o primeiro lugar que tinha perdido na véspera para o francês Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), segundo a cortar hoje a meta e também na classificação geral, a dois segundos de Bauhaus e com 11 de vantagem sobre Rui Costa.



Rui Costa foi o melhor dos três representantes portugueses na prova saudita, uma vez que Ivo Oliveira, colega de equipa na UAE-Emirates, terminou no 50.º posto e José Neves (Burgos-BH) no 68.º, depois de terem concluído a etapa de hoje em 14.º e 62.º, respetivamente.