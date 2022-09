Beatriz Fernandes campeã mundial júnior de C1 maratonas

Semanas depois de conquistar o ouro em C1 200 metros, em regatas em linha, nos Mundiais da Hungria, Beatriz Fernandes, agora a competir na sua terra natal, voltou a mostrar o seu valor emergente na canoagem, impondo-se com distinção no trajeto de 22,6 quilómetros.A canoísta, que atacou em fase ainda prematura, fez quase toda a prova sozinha, terminando em 01:09.06 horas, batendo a ucraniana Anastasia Dezhytska por 1.39 minutos e a compatriota e conterrânea Ana Pereira por 3.21.Ana Pereira veio a discutir o bronze com a italiana Francesca Vigorito, a quem passou, definitivamente, na última portagem, um percurso de cerca de 100 metros em terra, em que as competidoras carregam o seu caiaque.





Canoísta diz ser "espetacular" juntar dois títulos mundiais



Beatriz Fernandes considerou hoje ser “espetacular juntar os títulos mundiais dos dois extremos” de C1, referindo-se ao triunfo na prova das maratonas em Ponte de Lima, que juntou ao dos olímpicos 200 metros conquistados na Hungria.



“Significa que o trabalho de toda a época compensou, apesar dos meus treinos não serem para esta vertente. Estou super feliz por ser campeã do mundo dos 200 metros e das maratonas, os dois extremos. É espetacular”, destacou, em declarações à Lusa.



Depois do ouro no início do mês na olímpica C1 200 metros nas regatas em linha (velocidade) em Szeged, cidade magiar que é a capital internacional da canoagem, a limiana dominou por completo a competição de maratonas, de 22,6 quilómetros no Rio Lima.



“Foi a minha primeira maratona a nível internacional, não sabia como estavam as outras competidoras. Sabia que podia quebrar em algum momento, ter de partilhar onda, mas correu tudo bem e aguentei até ao fim”, regozijou-se.



Beatriz Fernandes admitiu que foi “ainda mais especial” ser campeã do mundo na sua Ponte de Lima, assumindo que o facto de treinar diariamente nesta zona “ajudou imenso”.



A caloira de Biologia Clínica no Instituto Politécnico de Coimbra quer estar em Paris2024 (C1 200), contudo aponta como próximo objetivo poder mostrar novamente valor nos Jogos Europeus Cracóvia2023.



“Esses objetivos são ainda longínquos, mas, essencialmente, é treinar e acreditar”, sentenciou a atleta que espera “inspirar” outras jovens a praticar canoagem.