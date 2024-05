Beatriz Gago e Rodolfo Pires em 4.º no Europeu de 470

A prova é comandada pelos igualmente nipónicos Keiju Okada e Miho Yoshioka, com dois pontos, menos um do que os espanhóis Jordi Xammar e Nora Brugman, com três.As primeiras quatro regatas dividem a frota em ouro e prata, sendo que após a 10.ª realiza-se a "medal race", que vale o dobro dos pontos.Diogo Costa e Carolina João, na classe 470, Eduardo Marques, em ILCA 7, e Mafalda Pires de Lima, em kite, vão ser os velejadores portugueses nos Jogos Olímpicos Paris2024.