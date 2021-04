Bebé diz que seleção lusa de futsal tem de “fazer as coisas simples e bem feitas”

“Aquilo que nós temos de fazer é, como o mister diz: Fazer as coisas simples, bem feitas! O mais difícil, às vezes, é jogar contra estas seleções que, em termos teóricos são mais fracas do que nós, mas acabam por equilibrar o jogo em termos físicos e por dificultar um bocado o jogo”, declarou o guardião dos Leões de Porto Salvo, de 37 anos, ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



Para levar de vencida a última classificada do Grupo 8 também vai ser necessário “manter a união, o sacrifício e, principalmente, o espírito de equipa que já está presente no ADN da seleção”, segundo Bebé, que voltou às escolhas do selecionador luso, Jorge Braz.



Um dos mais experientes da equipa, o segundo mais velho dos eleitos, não escondeu a “felicidade tremenda” por estar de volta e encontrar atletas novos, que considera chegarem “muito bem preparados”.



“Estes mais novos acabam por ser jogadores que vêm das seleções de base – algo que não havia quando eu tinha a idade deles – e são atletas que vêm muito mais preparados e com um conhecimento muito melhor do jogo e eu vejo um futuro muito promissor. Prevejo um futuro grande para esta seleção”, observou Bebé, que de ‘quinas’ ao peito soma 121 internacionalizações.



Bebé vai lutar pelo lugar na baliza com Edu (Vina Albali Valdepeñas) e Vítor Hugo (SC Braga/AAUM).



A seleção portuguesa, campeã europeia, iniciou hoje a preparação para o duplo embate com a Noruega, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, nos dias 12 e 14 de abril, para o Grupo 8 de qualificação para o Euro2022.



Portugal lidera o agrupamento, com oito pontos, em quatro jogos, mais um do que Polónia e República Checa, enquanto a Noruega ainda não pontuou.



Qualificam-se para a fase final da competição, a disputar nas cidades de Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, entre 16 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022, os vencedores dos oito grupos e os seis melhores segundos classificados – os outros dois disputam a última vaga num ‘play-off’.



Além dos anfitriões Países Baixos, também Croácia, Rússia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Espanha e Itália já asseguraram a presença na fase final, ao vencerem os respetivos grupos.