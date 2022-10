Belenenses conquista Supertaça de râguebi e faz o pleno de troféus

Foi a sétima Supertaça conquistada pelos 'azuis', a quarta de forma consecutiva desde 2018 (a prova não se disputou em 2020), o que demonstra a consistência da equipa de João Mirra, quase sempre envolvida na disputa dos principais troféus nos últimos anos.



Num jogo típico de início de época, com ambas as equipas a mostrarem que ainda precisam de fazer as últimas 'afinações' nas 'máquinas', a equipa do Restelo disfarçou melhor as suas debilidades - os alinhamentos - do que a Agronomia - as formações ordenadas.



Apesar de terem sido os 'agrónomos' a adiantarem-se com duas penalidades de Domingos Cabral (05 e 17 minutos), foi o Belenenses quem já chegou ao intervalo em vantagem, por 8-6, graças a uma penalidade de Francisco Meneres (25) e um ensaio de Tomás Sequeira (40+2).



Gonçalo Vasco Costa (46) recolocou a Agronomia em vantagem no início da segunda parte, mas o Belenenses, já nessa fase, dava sinais de maior disponibilidade física nos duelos, além da evidente superioridade nas formações no solo.



Perante as dificuldades, a Agronomia acabou por ser penalizada disciplinarmente, com cartões amarelos a Wolf van Djick (51) e Jonathan Kawau (59), e os 'azuis' aproveitaram a superioridade numérica para materializar o ascendente, com ensaios de José Paiva dos Santos (58) e o 'bis' de Tomás Sequeira (68), colocando o marcador em 22-13 aos 68 minutos.



O ensaio de Sebastião Cunha (73) parecia ter sentenciado a partida, mas a Agronomia voltou a aproximar-se (29-18) com um ensaio em 'maul' de Francisco Cabral, o que levou Francisco Meneres (80+3) a decidir atirar uma penalidade aos postes para selar o 32-18 final e aniquilar eventuais ilusões dos agrónomos.



Um triunfo justo e por números acertados dos campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal sobre o finalista vencido da segunda competição do calendário nacional.



A Supertaça deu o 'pontapé de saída' para a época de râguebi 2022/23, em que o campeonato da Divisão de Honra arranca no sábado, com a realização da primeira jornada.







Jogo no Campo A do CAR Râguebi, no Jamor.



Belenenses - Agronomia, 32-18.



Ao intervalo: 8-6.



Sob arbitragem de João Costa, auxiliado por Maria Heitor e Ricardo Castro Hawkes as equipas alinharam:







- Belenenses: António Santos, Guillermo Lawrie, Anthony Kent, Manuel Lima, Salvador Cunha, Sebastião Cunha, David Wallis, Tomás Sequeira, Duarte Azevedo, Francisco Meneres, José Paiva dos Santos, Rodrigo Freudenthal, Owen Jenkins, Diogo Rodrigues e Manuel Marta.



Jogaram ainda: Miguel Nunes, Frederico Simões, Manuel Worm, Pedro Cunha, Francisco Simões, Salvador Cunha, António Núncio e António Cunha.



Ensaios (4): Tomás Sequeira (45+2, 68), José Paiva dos Santos (58), Sebastião Cunha (73).



Conversões (3): Francisco Meneres (59, 69, 75).



Penalidades (2): Francisco Meneres (25, 80+3).



Treinador: João Mirra.



- Agronomia: Gonçalo Vidal, Francisco Cabral, António Maltez, José Rebelo de Andrade, António Rebelo de Andrade, Diogo Sarmento, Wolf van Djick, Jonathan Kawau, Gonçalo Vasco Costa, Domingos Cabral, Guilherme Covas, João Lima, Vasco Ribeiro, António Pena Monteiro e Manuel Cardoso Pinto.



Jogaram ainda: Francisco Domingues, Bernardo Cardoso, José Nicolas Gea, José D'Alte, Francisco Vasconcelos, José Pena Monteiro, José do Carmo Câmara e Afonso Vinagre.



Ensaios (2): Gonçalo Vasco Costa (46), Francisco Cabral (79).



Conversões (1): Domingos Cabral (47).



Penalidades (2): Domingos Cabral (05, 17).



Treinador: Kane Hancy.







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wolf van Djick (51) e Jonathan Kawau (59).



Assistência: cerca de 500 espectadores.