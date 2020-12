Belenenses falha conquista da Taça Ibérica de râguebi pela terceira vez

Dois pontapés de penalidade certeiros dos espanhóis na segunda parte 'desataram' o empate (13-13) que se registava ao intervalo e permitiram ao VRAC conquistar o troféu pela quarta vez consecutiva, quinta no seu historial, igualando os cinco troféus do El Salvador.



As duas equipas espanholas são, agora, as recordistas de títulos ibéricos, à frente dos portugueses Benfica e Direito, e dos espanhóis do Santboiana, todos com quatro troféus.



A equipa do Restelo foi escolhida para representar Portugal na competição por liderar a Divisão de Honra de 2019/20 em março, quando o campeonato foi interrompido devido à pandemia de covid-19, antes de a Federação determinar o final de todas as competições nacionais sem atribuição de títulos.



Foi a terceira final ibérica perdida pelo Belenenses, sempre no Estádio Pepe Rojo, em Valladolid, depois de falhar a conquista do troféu também em 2003, ao perder por 40-34 com o El Salvador, e em 2018, ao sair derrotado por 34-25 frente ao mesmo adversário de hoje.