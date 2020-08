Belenenses perde com RK Trimo Trebnje no regresso à elite europeia do andebol

Após um enorme equilíbrio no primeiro tempo, com as duas equipas a irem para intervalo com um empate 12-12, a formação da Eslovénia foi muito superior na segunda parte, onde os ‘azuis’ do Restelo acusaram a longa paragem provocada pela pandemia de covid-19, que suspendeu em março e, posteriormente, cancelou as competições da temporada transata, com o regresso a efetivar-se apenas agora.



Embora o jogo tenha sido disputado à porta fechada, devido ao surto do novo coronavírus, alguns adeptos do Belenenses não desistiram e conseguiram fazer-se sentir no interior, apoiando com cânticos e tambores do lado de fora e vendo o jogo através das grades laterais do pavilhão Acácio Rosa, a criar um pouco do ambiente que a pandemia afastou do desporto.



Essa força foi transportada para os jogadores do Belenenses, que regressou à elite europeia após 11 anos de ausência, dando uma excelente réplica ao quarto classificado da liga eslovena do ano anterior até ao descanso, em 30 minutos muito equilibrados que culminaram num 12-12.



Apesar da fantástica entrada na segunda parte, onde o clube da Cruz de Cristo conseguiu faturar por três vezes sem resposta (15-12), o RK Trimo Trebnje demonstrou estar em melhores condições físicas e, aproveitando algumas falhas dos lisboetas, conseguiram recuperar e passar definitivamente para a frente a cerca de 10 minutos do fim.



Com Gal Cirar em grande destaque, anotando oito golos, os eslovenos foram aumentando gradualmente a vantagem até final, valendo ainda algumas boas intervenções de Miguel Moreira na baliza do Belenenses a impedir uma derrota maior. No lado do Belenenses, Cláudio Pedroso, que acabou expulso, e Tiago Ferro foram os melhores jogadores no ataque, com quatro golos cada.



Para a segunda mão, no próximo sábado, os comandados de Luís Monteiro têm a difícil tarefa de recuperar cinco golos na Eslovénia e continuar nas provas europeias, em que o Benfica, também hoje, venceu na receção aos austríacos do Fivers, por 28-26, na mesma fase da prova.







Jogo realizado no pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa.



Belenenses – RK Trimo Trebnje, 23-28.



Ao intervalo: 12-12.







Sob a arbitragem de Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier (Itália), as equipas alinharam e marcaram:



- Belenenses (23): Miguel Moreira, Gonçalo Valério (1), Cláudio Pedroso (4), Fábio Semedo (2), Nelson Pina (2), Tiago Ferro (4) e Rui Barreto (1). Jogaram ainda Christopher Selles, Bruno Moreira (2), Tiago Pereira (2), Pedro Solha (2), Gonçalo Nogueira (3) e Diogo Domingos.



Treinador: Luís Monteiro.



- RK Trimo Trebnje (28): Urh Brana, Gal Cirar (8), Anze Dobovicnik (2), Marko Kotar (4), Dino Hamidovic (5), Luka Florjancic (2) e Lan Grbic (2). Jogaram ainda Leon Raso, David Didovic, Zan Grojzdek, Aleksandar Tomic (1), Sarak Ozgur, Jan Kamnikar, Gregor Potocnik (2) e Uros Udovic (2).



Treinador: Uros Zorman.







Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 4-4 (10), 6-7 (15), 9-7 (20), 9-9 (25), 12-12 (intervalo), 15-12 (35), 16-15 (40), 18-18 (45), 19-21 (50), 21-25 (55) e 23-28 (final).



Assistência: Jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.