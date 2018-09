Belenenses sagra-se campeão nacional de râguebi

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 15:46 | Outras Modalidades

Depois da polémica na fase final do campeonato, com as despromoções de CDUL e Agronomia devido a cenas de violência na meia-final e a atribuição do título ao então finalista Belenenses, as decisões, foram, entretanto, anuladas, e hoje disputou-se a final.

No Jamor, os `azuis` confirmaram a vitória nos derradeiros minutos e arrecadaram o sétimo campeonato da sua história, num `ranking` liderado pelo CDUL, com 20 títulos.