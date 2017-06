Belga Thierry Neuville é o novo líder do Rali da Polónia

Lusa 30 Jun, 2017, 21:03 | Outras Modalidades

Em dia com oito especiais, a chuva intensa deixou muitas partes do trajeto enlameadas, tendo Neuville sido o mais forte, liderando a prova com 1,3 segundos de vantagem sobre Tanak e 6,6 sobre Latvala.



O líder do mundial, o francês Sebastien Ogier (Ford), foi prejudicado por abrir a pista nas especiais, quedando-se pelo quarto lugar, a 35,1.



O britânico Elfyn Evans (Ford) tinha vencido a super especial de quinta-feira, mas perdeu o comando para Neuville, segundo no campeonato, atrás de Ogier, e que este ano já venceu em França e Argentina.



Neuville ganhou a primeira especial, depois perdeu o comando da prova para Latvala, que posteriormente o cedeu a Tanak, acabando o belga por recuperar o primeiro lugar.



Para hoje estavam previstas nove especiais, mas a sexta teve de ser cancelada devido a questões de segurança, face à enorme quantidade de fãs no local.



A jornada ficou ainda marcada pela estreia do finlandês Teemu Suninen (Ford) a vencer uma especial em mundiais, a sétima do dia.



No sábado, disputa-se a terceira jornada com nove troços cronometrados.