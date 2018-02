Belga Thierry Neuville vence Rali da Suécia e lidera mundial

Lusa 18 Fev, 2018, 15:34 / atualizado em 18 Fev, 2018, 15:35 | Outras Modalidades

Num rali marcado pela muita neve, os pilotos sentiram muitas dificuldades, caso de Ogier, que, na sexta-feira, abriu as estradas e terminou o dia num já distante 12.º posto.



As más condições da estrada não afetaram Neuville, que chegou ao final da etapa de sábado na frente da prova e não mais a largou, resultado que lhe permite ascender à liderança do campeonato com 41 pontos, contra os 30 do gaulês.



"Não estávampos à espera de sermos tão rápidos este ano, mas a equipa e o carro deram-nos a hipótese de lutar pela vitória", afirmou no final Neuville, que assim se vingou do sucedido na última edição, quando, njuma altura em que liderava confortavelmente e se preparava para vencer, sofreu um acidente na última super especial, concluindo a prova na 13.ª posição.



"Nós merecíamos (a vitória) no ano passado, e ainda mais este ano", declarou no final o vice-campeão do mundo.



O Rali da Suécia correu bem para a Hyundai, que conseguiu colocar os seus três pilotos nos cinco primeiros lugares, ganhando pontos suficientes para assumir a liderança do campeonato de construtores.



Apenas o Citroen do irlandÊs Craig Breen (segundo) e o Toyota do finlandês Esapekka Lappi (quarto) se intrometeram no 'top 5', com o norueguês Andreas Mikkelsen, no terceiro posto, e o neozelandês Hayden Paddon, no quinto, a pontuarem para a Hyundai.



Quanto a Ogier, campeão do mundo em título e primeiro líder da atual edição do campeonato do mundo, enfrentou grandes dificuldades quando teve de abrir a estrada na sexta-feira, fechando a primeira etsapa na 12.ª posição, tendo apenas recuperado um posto e fechado o rali no 11.º.



O campeonato do mundo prossegue com o rali do México, a disputar de 08 a 11 de março.