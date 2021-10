Benavente foi segundo em Baião e está na luta pelo título de F2 em motonáutica

Benavente partiu do segundo lugar da grelha, posição que manteve atrás de Rashed Al Qemzi, da equipa Abu Dhabi, o vencedor da prova, dos Emirados Árabes Unidos, que já tinha sido, no sábado, o mais rápido nos treinos de qualificação.



No final da ronda de hoje, disputada no rio Douro, na zona da Pala, o piloto português disse que o segundo lugar permitiu recuperar alguns pontos e que tudo esteja em aberto para o campeonato.



“Tudo pode acontecer”, referiu, reconhecendo, porém, ser difícil devido à diferença de pontos que o separam do líder.



A primeira prova deste campeonato do mundo, formado por três etapas, foi disputada na Lituânia e foi ganha pelo piloto local Edgaras Riabko, que liderava a classificação antes da prova de hoje.



O título vai ficar decidido em Vila Velha de Ródão, prova que encerra o campeonato, marcada para 17 de outubro.



A prova de hoje, no concelho de Baião, distrito do Porto, contou com milhares de espetadores a assistir nas duas margens, como destacou à Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira.



“Esta prova teve um enorme sucesso, foi bem organizada e tivemos mais de 20 mil pessoas a assistir”, afirmou, considerando ter sido a melhor das cinco já disputadas em Baião a contar para o mundial.



O dirigente salientou, por outro lado, que o título vai ser decidido em Portugal, na última prova, em Vila Velha de Ródão, o que, concluiu, “só reforça as expectativas”.