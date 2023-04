Benfica a um passo do tetra no voleibol ao vencer Fonte do Bastardo

Depois de duas vitórias caseiras tangenciais, primeiro dos açorianos e depois dos ‘encarnados’, os detentores do troféu dominaram por completo o terceiro embate, como demonstram os parciais de 25-13, 25-20 e 25-19.



Em caso de vitória nos Açores, na quarta-feira, o Benfica sagra-se, assim, tetracampeão nacional e, caso perca, o campeão será decidido num quinto jogo, vulto ‘negra’, que se realizará no próximo sábado (06 de maio), novamente na Luz.



Os comandados de Marcel Matz entraram determinados em descomplicar o jogo, algo que não conseguiram no encontro anterior. Bem no serviço e no ataque, foram levando a melhor sobre o bloco do Fonte do Bastardo, equipa que, no primeiro parcial, esteve furos abaixo das duas rondas anteriores, acabando por claudicar por expressivos 25-13.



Galvanizados pelo ponto conquistado, os ‘encarnados’ entraram com o pé direito no segundo ‘set’, chegaram a estar a vencer por 5-2, mas, ‘de repente’, os açorianos apareceram, deram a volta ao marcador (12-8) e obrigaram o Benfica a correr atrás do resultado.



A ‘remontada’ foi acontecendo aos poucos e confirmada por Thales Falcão (16-15), o que galvanizou a equipa da Luz para o 25-20 final.



O bom bloco, que tem caracterizado o Fonte do Bastardo nesta fase, parecendo por vezes um muro de betão, não esteve em evidência, nem tão pouco o ‘franco atirador’ Edson González, o que explica, de certa forma, o ‘apagão’ dos forasteiros.



Nos momentos críticos do jogo, as coisas também não correram bem ao Fonte Bastardo, que, ou falhavam a receção ou o passe antes do remate. Com isso, o Benfica foi dominando.



Ainda assim, a equipa orientada por Nuno Abrantes, que sentiu fortemente a ausência do lesionado Caíque Silva, procurou no terceiro parcial fazer esquecer a entrada em falso, esteve a um ponto da igualdade (9-8) e, posteriormente a dois (16-14), mas a tarde era ‘encarnada’ tendo Aaro Nikula selado o ponto final.







Jogo no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica – Fonte do Bastardo, 3-0.



Parciais: 25-13 (22 minutos), 25-20 (28) e 25-19 (25).







Sob a arbitragem de Ricardo Ferreira e Sofia Costa, as equipas alinharam:



- Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wholfahrtstatter, Hugo Gaspar, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda Thales Falcão, Pablo Machado, Aaro Nikula, Bruno Westermann e André Lopes.



Treinador: Marcel Matz.



- Fonte do Bastardo: Frederico Gómez, Marcos Pereira, Alejandro Lahoz, João Noleto, Edson González e Dennis Villalobos (líbero). Jogaram ainda Bruno Rubbo, José Neves, Lucas Honorato e Eliezar Dutra.



Treinador: Nuno Abrantes.







Assistência: Cerca de 1.600 espetadores.