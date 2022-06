Reportagem da Antena 1 com Nuno Perlouro.

Obrigado a ganhar para manter a esperança de conquistar o título, o Benfica venceu com golos de Carlos Nicolía (23 minutos), Pablo Álvarez (32 e 35), Diogo Rafael (34) e Pol Manrubia (42), com Gonçalo Alves (10 e 28) e Xavi Barroso (39).A `negra` da final entre as duas equipas com mais títulos nacionais (somam ambos 23) vai disputar-se na quarta-feira, na Dragão Arena, às 20:00.