Benfica agradece a médico do Sporting ajuda a Ary Neto

Mário Aleixo - RTP 09 Out, 2017, 07:44 / atualizado em 09 Out, 2017, 07:44 | Outras Modalidades

Os responsáveis do corpo clínico do Sporting não ficaram indiferentes à lesão do jogador do Benfica Ary Neto | jn

O treinador do Benfica, José Jardim, afirmou no final do jogo com o Sporting, referente à primeira jornada do campeonato nacional e que "apadrinhou" o regresso dos "leões", que o reforço brasileiro Ary Neto "pode ter acabado a carreira".



O campeão nacional em título foi derrotado por 3-1 em casa do Sporting, pelos parciais de 25-23, 17-25, 30-28 e 25-18, numa partida em que perdeu também Ary Neto, com um lesão grave num ombro, que o obrigou a ser retirado do pavilhão em maca.



Também o treinador do Sporting, Hugo Silva, mostrou "fair-play" no final do jogo e preocupação pelo jogador encarnado, a quem desejou rápidas melhoras.



"Vi o sofrimento dele em campo, com o ombro fora do sítio. Vi os pés dele a tremer", disse.