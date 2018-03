Benfica anuncia a chegada do canoísta Fernando Pimenta

RTP Comentários 05 Mar, 2018, 16:40 / atualizado em 05 Mar, 2018, 16:50 | Outras Modalidades

Fernando Pimenta é um dos atletas com maior currículo em Portugal. O canoísta, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, juntamente com Emanuel Silva, reforça a equipa do Benfica que já conta com a experiência de Teresa Portela, Joana Vasconcelos e João Ribeiro.



O anúncio foi feito esta tarde pelo Sport Lisboa e Benfica e ficou selado com uma fotografia com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.O canoísta celebrou a sua maior distinção em 2017, quando se sagrou campeão do mundo em K1 5 mil metros, na República Checa. Em 2014 alcançou a medalha de prata em Moscvo, na Rússia, na categoria de K2 500, com o colega de equipa João Ribeiro.Com 28 anos, Fernando Pimenta representou sempre clube da terra de onde é originário, o Clube Náutico de Ponte de Lima, tendo atuado por Portugal em inúmeras ocasiões. Já foi distinguido com medalhas em mais de 60 ocasiões, contando com 20 ouros.(c/ Lusa)