Benfica anuncia o regresso de Arnett Hallman para a equipa de basquetebol

24 Jul, 2018

Filho de pai norte-americano e mãe sueca, Hallman passou pelo Benfica em 2006/07 e 2007/08, tendo depois representando Académica e FC Porto, antes de ingressar na equipa de Oliveira de Azeméis.



"Encaro este regresso com uma maior maturidade e com um enorme sentido de responsabilidade. O Benfica é um enorme clube e quero encontrar um grupo preparado e focado para ganhar todas as provas em que estamos inseridos", disse Hallman, em declarações publicadas no site oficial dos 'encarnados'.



Hallman, que também tem no seu currículo passagens pelos campeonatos francês e espanhol, terminou a última temporada com uma média de 12,9 pontos e 6,9 ressaltos por jogo.