Benfica apresenta internacional russo Robinho como reforço da equipa de futsal

"É um grande clube e é uma honra vir jogar para o Benfica. As expetativas são as melhores e espero corresponder", apontou o 'pivot' de 34 anos, em declarações à Benfica TV, à qual adiantou que "as primeiras impressões" acerca do clube 'encarnado' foram "muito boas".



O brasileiro naturalizado russo foi o 'capitão' do Ugra Yugorsk, que venceu a UEFA Futsal Cup em 2015/2016, frente ao Inter Movistar, além de ter sido vice-campeão europeu de seleções em 2014 e 2016 e vice-campeão mundial em 2016, na Colômbia.



Robinho jogava desde 2007 na Rússia, onde chegou depois de ter sido campeão belga pelo Charleroi. Na presente temporada, defrontou o Sporting no Grupo D da UEFA Futsal Cup, ao serviço do Dínamo.