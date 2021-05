Benfica aproxima-se da final do Nacional de hóquei

Os 'encarnados' comandaram quase sempre o marcador e adiantaram-se aos três minutos, com um remate de meia-distância de Diogo Rafael, numa altura em que os portistas jogavam com menos um devido a um cartão azul.



O italiano Carlos di Benedetto respondeu para o FC Porto e empatou a contenda, aos 12 minutos, mas Diogo Rafael recolocou a sua equipa na frente, poucos segundos depois, com mais um remate forte e cruzado.



O FC Porto ganhou depois um ligeiro ascendente, pressionou, tornou-se mais ameaçador e beneficiou de um livre direto aos 14 minutos, que permitiu a Gonçalo Alves empatar uma partida disputada com grande intensidade.



Mais criterioso nas suas ações ofensivas, o Benfica voltou a estar perto do golo aos 17 minutos, graças um contra-ataque rápido de Valter Neves, respondendo o FC Porto com uma grande jogada de Giulio Cocco, aos 20 minutos.



Aos 21 minutos, Gonçalo Alves enfrentou novamente o guardião benfiquista, em mais um livre direto, mas dessa vez o adversário levou a melhor e manteve o encontro empatado.



Volvidos três minutos, Rafa viu o cartão azul e o Benfica aproveitou o respetivo livre direto para voltar para a frente, com um golo de Lucas Ordóñez, tendo o intervalo chegado com os visitantes na frente por 3-2.



A equipa lisboeta ampliou a vantagem aos 30 minutos, novamente por Ordóñez, tendo depois a partida entrado numa fase mais confusa, por vezes até algo caótica, porque o FC Porto tentou tudo para dar a volta ao resultado, usando mais vezes o coração do que a cabeça.



Já depois de Gonçalo Alves ter falhado novo livre direto, ao atirar a bola à barra, o Benfica, cada vez mais confiante, elevou para 5-2 aos 33 minutos, na sequência de mais um contra-ataque, que Ordóñez finalizou com classe.



O FC Porto reduziu para 5-4 graças a um penálti convertido por Gonçalo Alves e a um golo de Xavi Barroso, mas, do outro lado, Edu Lamas aproveitou um castigo máximo para fazer o 6-4 para o Benfica e praticamente acabar com as dúvidas quanto ao vencedor deste jogo.



Rafa ainda fez o 6-5, mas já era tarde e de nada valeu o facto de o FC Porto ter arriscado tudo nos segundos finais, abdicando do seu guarda-redes em favor de mais um jogador de campo.



Jogo realizado no Dragão Arena, no Porto.



FC Porto - Benfica, 5-6.



Ao intervalo: 2-3.



Marcadores:



0-1, Diogo Rafael, 03 minutos.



1-1, Carlos di Benedetto, 12.



1-2, Diogo Rafael, 12.



2-2, Gonçalo Alves 14 (livre direto).



2-3, Lucas Ordóñez, 24 (livre direto).



2-4, Lucas Ordóñez, 30.



2-5, Lucas Ordóñez, 33.



3-5, Gonçalo Alves, 38 (grande penalidade).



4-5, Xavi Barroso, 42.



4-6, Edu Lamas, 47 (grande penalidade).



5-6, Rafa, 45.



Sob arbitragem da dupla Luís Peixoto e João Duarte, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavi Malián, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia, Rafa e Gonçalo Alves. Jogaram ainda: Giulio Cocco, Ezequiel Mena, Poka e Carlo di Benedetto.



Treinador: Guillem Cabestany.



- Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Lucas Ordóñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda: Carlos Nicolía, Edu Lamas, Sergi Aragonès e Danilo Rampulla.



Treinador: Alejandro Domínguez.



Ação disciplinar: cartão azul para Gonçalo Alves (03), Lucas Ordóñez (21) e Rafa (24).



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.