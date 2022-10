Benfica apura-se para a terceira ronda da Taça EHF feminina de andebol

Depois de no sábado terem vencido as austríacas por 35-19, no jogo da primeira mão, as ‘encarnadas’ impuseram-se hoje por 37-21, tendo chegado ao intervalo a vencer por 15-11.



O encontro, tal como o de sábado, disputou-se no pavilhão n.º2 do Estádio da Luz, mas hoje o Benfica, que regressou esta época às provas europeias após 29 anos de ausência, jogou na condição de equipa visitada.