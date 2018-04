Benfica assume favoritismo na `final four` da Taça de Portugal de voleibol

Lusa Comentários 06 Abr, 2018, 22:02 | Outras Modalidades

"Assumimos a responsabilidade do favoritismo que nos é atribuído, mas sabemos que é no campo que teremos de demonstrar que somos superiores. Vamos defrontar uma equipa com ambição e valor, mas o nosso objetivo para o jogo de amanhã (sábado) só pode ser garantir a presença na final", disse.



Na conferência de imprensa de antecipação, realizada em Sines, o treinador dos 'encarnados', José Jardim, referiu que "o Benfica tem dois objetivos", conquistar a 17.ª Taça e encher o pavilhão.



Nas meias-finais, o Benfica, recordista de títulos na prova, encontra a Académica de Espinho, com o treinador Ricardo Teixeira a assumir "uma enorme vontade de vencer".



"Temos consciência de que a nossa tarefa é difícil, mas não temos nada a perder e muito a ganhar, pelo que estamos aqui para desfrutar um momento peculiar como é uma 'final four' da Taça", disse.



Gonçalo Sapage, o capitão do clube espinhense, considerou que o Benfica "é o grande favorito à conquista do troféu".



"Mas nós nunca nos damos por vencidos. Amanhã, vamos mostrar mais uma vez a nossa garra e ambição para contrariarmos esse favoritismo e, tal como em 2012, atingirmos a final", referiu.



No outro encontro das meias-finais, que se disputam no sábado, defrontam-se dois antigos campeões, o Castêlo da Maia, que tem seis troféus, e o Leixões, com menos um.



"O Castêlo da Maia vai defender os pergaminhos que tem na modalidade e tentar atingir a final, embora estejamos conscientes do valor do nosso adversário, também ele um histórico do voleibol", disse o treinador João Coelho.



O capitão Gilson França protmete "dar o melhor e lutar pela presença no jogo de discussão do troféu", no domingo.



Para o treinador dos matosinhenses, Bruno Carvalho, "é um orgulho voltar aos palcos das finais da Taça de Portugal", garantindo que os seus jogadores estão "preparados para as dificuldades" que vão encontrar.



"O nosso objetivo é sempre vencer o próximo jogo e é nesse sentido que vamos dar o nosso melhor. Temos a nossa estratégia definida e vamos lutar pela vitória frente ao Castêlo da Maia"", referiu Coriolano Santos, capitão do Leixões.