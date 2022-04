Benfica bate Barcelona nos penáltis e está nas "meias" da Golden Cup de hóquei

No Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, Espanha, os `encarnados` chegaram a estar na frente do marcador por 4-1, mas permitiram a reação do emblema `culé`, que conseguiu levar o jogo para prolongamento, que não teve golos, ficando tudo para decidir da marca da grande penalidade.

Diogo Rafael (14 e 29 minutos), autor de dois golos, Carlos Nicolía (24) e Gonçalo Pinto (36) marcaram para o Benfica, enquanto o ex-`águia` João Rodrigues (31 e 41), que também fez um `bis`, Nil Roca (47) e o ex-portista Hélder Nunes (50) marcaram para o `Barça`.

Nas grandes penalidades, Diogo Rafael, Edu Lamas e Lucas Ordoñez mostraram-se eficazes e no FC Barcelona só Hélder Nunes e Sergi Llorca faturaram.

Mais cedo, o Liceo da Corunha, o anfitrião da prova, goleou o Noia por 6-0, com golos de Jordi Adroher, Roberto Di Benedetto, Maxi Oruste, David Torres, César Carballeira e Jordi Burgaya, e vai enfrentar o Benfica nas meias-finais.

Na sexta-feira, vão ocorrer dois duelos dos `quartos` entre equipas portuguesas, com o Óquei de Barcelos a defrontar a Oliveirense, pelas 17:15, antes de FC Porto e Sporting medirem forças, a partir das 19:45.