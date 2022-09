Benfica bate FC Porto e conquista Supertaça de hóquei em patins pela oitava vez

Diante de uma plateia superior a um milhar de espetadores, no Pavilhão Municipal de Barcelos, os ‘encarnados’ marcaram pela primeira vez aos cinco minutos, pelo internacional argentino, e estiveram quase sempre na dianteira do marcador, num duelo que marcou o regresso da prova após três épocas de ausência.



Detentores do título de campeão nacional e vencedores da mais recente edição da Taça de Portugal, os ‘dragões’ empataram a partida por duas vezes, através de Gonçalo Alves, aos 15 minutos, e de Rafa Costa, aos 30, mas o Benfica retomou a dianteira de pronto, aos 18, num golo de Diogo Rafael, e aos 31, por Álvarez, jogador que viria a ser a grande figura do jogo.



Mais veloz a sair para o ataque e lesto a encontrar espaços para alvejar as redes de Xavi Malian, o finalista vencido da Taça de Portugal 2021/22 superiorizou-se por mais tempo num desafio equilibrado e alcançou um troféu que lhe escapava desde 2011/12, frente ao clube mais titulado da prova – ganhou 23 edições, entre as quais a anterior, de 2018/19.



Com dois reforços no ‘cinco’ inicial – Roberto di Benedetto e Nil Roca -, os ‘encarnados’ foram quase sempre mais velozes do que os ‘dragões’ nas saídas para o ataque e remataram mais à baliza nos primeiros 25 minutos, traduzindo esse ascendente numa vantagem ao intervalo pela margem mínima.



Depois de um par de tentativas nos dois primeiros minutos, o Benfica desfez o ‘nulo’ ao minuto cinco, graças à recarga certeira de Pablo Alvarez a concluir lance de Edu Lamas.



Os ‘azuis e brancos’ responderam no minuto seguinte, com uma ‘stickada’ de Gonçalo Alves travada pela máscara de Pedro Henriques, mas continuaram sem os espaços necessários para ameaçarem mais vezes as redes contrárias.



O duelo assumiu gradualmente uma toada de equilíbrio, até que, ao minuto 15, Gonçalo Alves ultrapassou a linha de meio-campo, ganhou balanço e disparou uma bola que só parou no ângulo superior esquerdo da baliza de Pedro Henriques, igualando a partida.



A resposta lisboeta foi, todavia, pronta, com Diogo Rafael, isolado por duas vezes, a perder os duelos com o guardião portista, antes de acertar no alvo’ à terceira tentativa, ao minuto 18.



Após 20 minutos sem engenho para contornar o ‘quadrado’ benfiquista em redor da sua área, o FC Porto intensificou o ataque à medida que o intervalo se aproximava, tentando o golo por Xavi Barroso, Gonçalo Alves e Ezequiel Mena, este por duas vezes nos 30 segundos finais, mas só chegou ao golo na segunda metade.



Ao minuto 30, Rafa Costa enquadrou-se com a baliza ‘encarnada’ perto da área e colocou a bola junto ao poste esquerdo, restabelecendo o empate pela segunda vez, mas o 2-2 não durou sequer 30 segundos, face à emenda certeira de Pablo Alvarez a remate de Diogo Rafael.



Com o avanço do cronómetro, o duelo tornou-se cada vez mais partido, o que levou a situações de jogadores isolados perante os guarda-redes, com o ‘dragão’ Reinaldo Garcia, aos 39 minutos, e a ‘águia’ Roberto di Benedetto, aos 43, a desperdiçarem os respetivos lances.



Na reta final, o FC Porto usufruiu de um livre direto para empatar, mas Gonçalo Alves foi travado por Pedro Henriques na cobrança e falhou a recarga, enquanto Pablo Alvarez converteu o seu, a 20 segundos do fim, ‘enganando’ o guarda-redes ‘azul e branco’.







Jogo no Pavilhão Municipal de Barcelos.



FC Porto - Benfica, 2-4.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Pablo Álvarez, 05 minutos.



1-1, Gonçalo Alves, 15.



1-2, Diogo Rafael, 18.



2-2, Rafa Costa, 30.



2-3, Pablo Álvarez, 31.



2-4, Pablo Alvarez, 50.



Sob a arbitragem de Rui Torres e Carlos Correia, as equipas alinharam:



- FC Porto: Xavi Malian, Xavi Barroso, Gonçalo Alves, Ezequiel Mena e Carlo di Benedetto. Jogaram ainda: Reinaldo Garcia, Telmo Pinto e Rafa Costa.



Treinador: Ricardo Ares.



- Benfica: Pedro Henriques, Roberto di Benedetto, Edu Lamas, Pablo Alvarez e Nil Roca. Jogaram ainda: Gonçalo Pinto, Diogo Rafael, Lucas Ordoñez e Carlos Nicolia.



Treinador: Nuno Resende.



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.