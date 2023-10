Benfica bate Fonte do Bastardo e conquista Supertaça de voleibol pela 11.ª vez

Numa reedição da Supertaça da época passada, desta vez os `encarnados` foram superiores e `vingaram` o desaire sofrido em 2022, batendo os açorianos por 25-17, 25-21 e 25-14.

O Benfica levanta troféu pela 11.º vez no seu historial e reforça o estatuto de recordista, conquistado cinco das seis últimas edições da Supertaça, enquanto a Fonte do Bastardo continua com apenas um cetro, conseguido na época passada.