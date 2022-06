Benfica conquista nono título consecutivo de hóquei em patins feminino

A formação `encarnada` esteve a perder por 2-0, depois de a sportinguista Sofia Moncóvio ter `bisado` aos 07 e 19 minutos, mas deu a volta ao marcador, com golos da chilena Catalina Flores, aos 22 e 32, e Marlene Sousa, aos 42.

O Benfica sagrou-se campeão nacional pela nona vez consecutiva, repetindo o resultado do primeiro jogo, no reduto `leonino` (3-2), numa época que começou com a conquista da Supertaça e na qual irá ainda disputar a `final four` da Taça de Portugal.