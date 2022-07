Benfica conquista oitava Taça de Portugal em hóquei de patins feminino

O triunfo das ‘águias’, que juntam a Taça de Portugal ao campeonato, foi garantido com golos de Cata Flores (05 minutos), Maria Sofia Silva (23) e Marlene Sousa (35), enquanto para o Sporting ainda igualou Inês Vieira (17).



No campeonato, Benfica e Sporting também se tinham defrontado na final, à melhor de três, com as ‘encarnadas’ a chegarem então aos nove títulos consecutivos, depois de vencerem as rivais em dois jogos, ambos por 3-2, fora e em casa.



Para o Benfica foi também um ‘triplete’, depois de a equipa comandada pelo ex-hoquista internacional português Paulo Almeida já ter triunfado na abertura da época, ao conquistar a Supertaça diante do Campo de Ourique (CACO).



Na final de hoje, o Benfica, que partia com algum favoritismo, assumiu o controlo do jogo, com maior pendor ofensivo, enquanto do lado do Sporting a apostava passava pelas transições rápidas, numa tentativa de surpreender o rival.



As ‘encarnadas’ marcaram cedo, por intermédio da chilena Cata Flores, mas o Sporting aproveitou o cartão azul a Beatriz Figueiredo para igualar, numa situação de ‘Power Play’ [com o adversário em inferioridade numérica].



Primeiro, o Sporting ainda viu a guarda-redes Maria Vieira defender um livre direto, resultante da falta de Beatriz Figueiredo, mas Inês Vieira empatou aos 17, embora antes do intervalo o Benfica recuperaria a vantagem, com o tento de Maria Sofia Silva.



Na segunda parte, a tendência do jogo manteve-se e o Benfica ainda fez o terceiro golo, a menos de metade do segundo período (aos 35 minutos do tempo total de jogo), permitindo uma maior tranquilidade das campeãs nacionais na gestão do jogo.



"Foi um grande jogo, o Benfica é um justo vencedor. Durante os 50 minutos de jogo teve mais oportunidades, marcou três golos, podia marcar mais. O Benfica não se vai cansar de ganhar. Elas querem todos os anos ganhar e bater recordes", disse o técnico benfiquista no final, em declarações à BTV.



Da parte das jogadoras, a guarda-redes 'encarnada' Maria Vieira expressou a satisfação do grupo, salientando ter sido uma final "muito disputada", num dia de muito calor, mas que a vitória chegou pela "superação" e "resiliência" da equipa.