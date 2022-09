Benfica conquista Supertaça feminina de basquetebol

Sara Ressurreição, do GDESSA Barreiro, acabou por ser a jogadora com mais pontos, 14, seguida da companheira de equipa Erykah Russell, com 12, os mesmos da benfiquista Darien Huff, melhor marcadora das ‘encarnadas’. Joana Soeiro acabou por ser considerada pela organização como a MVP do encontro, com quatro assistências e nove pontos na conta pessoal.



Com um início de jogo muito dividido, o triplo de Joana Soeiro, aos seis minutos, colocou o Benfica a vencer por quatro pontos (10-6) e galvanizou a equipa de tal forma que o GDESSA Barreiro mal reagiu, tendo as ‘encarnadas’ chegado ao final do primeiro quarto a vencer por claros 20-10.



As campeãs nacionais mantiveram o ímpeto ofensivo, jogando sempre mais próximas do cesto do Barreiro, procurando dar espetáculo e ‘triplos’. Situação que levou a algumas falhas na finalização, mas pela frente as jogadoras orientadas por Ricardo Oliveira não conseguiram aproveitá-las para amortizar a diferença tendo apontado apenas seis pontos em 10 minutos.



Os 21 pontos de vantagem ao intervalo (37-16) mostravam que dificilmente o troféu fugiria às águias, que tinham de um lado da bancada o presidente Rui Costa e do outro as jogadoras de futsal, que efusivamente apoiavam a equipa de basquetebol, tornando o Palácio dos Desportos uma autêntica casa do Benfica.



Na segunda parte, a formação do Barreiro começou a apresentar outros argumentos. No terceiro quarto até marcou quase tantos pontos que em parcial e meio (12). Mas o Benfica não só jogou com a vantagem no marcador, como aproveitou as aberturas defensivas para dilatar o marcador.



O último parcial serviu apenas para ‘cumprir calendário’ e só uma hecatombe tiraria o troféu às jogadoras orientadas por Eugénio Rodrigues, dado que entraram no quarto período com mais 35 pontos que as adversárias, tendo a barreirense Krystal Freeman selado o resultado com um triplo: 78-47.







Jogo realizado no Palácio dos Desportos Helena Santieiro, em Torres Novas.



Benfica – GDESSA Barreiro, 78-47.



Ao intervalo: 37-16.







Sob a arbitragem de Diogo Morais, Guilherme Vilhena e Frederico Maia as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (78): Adrien Huff (12), Marta Martins (11), Ana Rodrigues (7), Courtney Warley (10) e Raphaella Silva (10). Jogaram ainda: Joana Soeiro (9), Diana Baptista, Catarina Frederico (2), Carolina Cruz (11), Maria Cruz, Carolina Duarte (3) e Joana Alves (3).



Treinador: Eugénio Rodrigues.



- GDESSA Barreiro (47): Erykah Russel (12), Maianca Umabano (2), Joana Lopes (3), Sara Ressurreição (14) e Krystal Freeman (10). Jogaram ainda: Rita Rodrigues (2), Inês Capela (2), Brita Daub, Leonor Gonçalves (2) e Nicole Quaresma.



Treinador: Ricardo Oliveira.







Marcha do marcador: 20-10 (10 minutos), 37-16 (intervalo), 63-28 (30 minutos) e 78-47 (resultado final).







Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.