Benfica consegue vitória no arranque da Europe Cup de basquetebol

Com uma exibição muito descolorida, a equipa de Carlos Lisboa conseguiu o empate que garantiu o prolongamento em cima do final do cronómetro e superiorizou-se depois no tempo extra, com Eric Coleman e José Silva a destacarem-se na lista de marcadores, com 21 e 20 pontos, respetivamente.



O jogo começou equilibrado, com o Benfica a adiantar-se no marcador, mas a ter resposta pronta dos holandeses, que desde os primeiros minutos aproveitaram bem as transições quando os lançamentos das ‘águias’ teimavam em não entrar.



Ainda assim, a entrada de Tomás Barroso trouxe sangue novo à equipa do Benfica, que encerrou o primeiro parcial com três pontos de vantagem (28-25), depois de dois triplos consecutivos do seu capitão.



A história do segundo parcial foi radicalmente diferente e o Leiden controlou os acontecimentos por completo no pavilhão da Luz. Com uma grande eficácia nos ressaltos defensivos, os holandeses deram a volta ao marcador e fecharam a primeira parte com 11 pontos de vantagem, a maior do encontro (40-51).



O Benfica entrou para a segunda parte de olhos postos no cesto do Leiden e, pese embora muitas distrações e erros não forçados, conseguiu chegar ao empate com quatro minutos para se jogar no terceiro parcial. Estava feito o mais difícil, mas o Benfica voltou a complicar e o melhor que conseguiu foi sair para o último parcial com uma desvantagem de quatro pontos (62-66).



Nos últimos 10 minutos voltou a repetir-se o desacerto ‘encarnado’. Mesmo assim, o Benfica igualou o marcador a 74-74 e, nos últimos segundos, Micah Downs conseguiu um triplo que dava o triunfo ao Benfica.



O Leiden respondeu de imediato na mesma moeda, com Tayler Persons a recolocar os holandeses na frente e dois segundos para jogar, mas ainda não estava tudo visto na Luz e, redimindo-se de um jogo pouco feliz, Gary McGhee igualou o resultado em 88-88 e forçou o prolongamento.



Nos cinco minutos extra foi mais forte o Benfica, que fechou o resultado em 103-99 e garantiu a estreia vitoriosa nesta prova europeia.