Partilhar o artigo Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015 Imprimir o artigo Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015 Enviar por email o artigo Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015 Aumentar a fonte do artigo Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015 Diminuir a fonte do artigo Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015 Ouvir o artigo Benfica contrata cubano Pedro Pichardo, vice-campeão mundial do triplo salto em 2015

Tópicos:

Cuba, Domingos, Estádio, Sporting, Tavares,