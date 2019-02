Benfica contrata jovem canoísta Messias Baptista

Lusa Comentários 07 Fev, 2019, 15:48 | Outras Modalidades

Messias Baptista, que integra o projeto olímpico Tóquio2020, começou a praticar canoagem em 2010, em Vila do Conde, e tem participado em várias competições nacionais e internacionais. No Benfica, encontrará os canoístas Joana Vasconcelos, Teresa Portela, João Ribeiro e Fernando Pimenta.



"Conheço bem os atuais quatro atletas do Benfica, somos todos colegas e poder seguir as pisadas deles, que são atletas mais velhos, neste rumo da canoagem é muito importante", disse à BTV o canoísta, que disse sentir "um orgulho imenso" em representar o clube da Luz.