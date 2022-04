Benfica defronta Alavarium nas `meias` da Taça de Portugal de andebol feminino

As meias-finais da prova, que se disputam em 04 de junho, opõem os dois primeiros classificados do Nacional feminino, uma vez que o Alavarium ocupa o segundo lugar, em igualdade com o Madeira SAD, detentor do troféu e campeão nacional, ambos a oito pontos do Benfica.



No outro jogo das 'meias', o Colégio de Gaia, sexto posicionado no campeonato, mede forças com o Leça, 10.º e único dos quatro finalistas que nunca ergueu o troféu, com os vencedores a defrontarem-se na final, marcada para o dia seguinte, 05 de junho.