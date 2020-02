Benfica defronta Santa Luzia nas `meias` da Taça de Portugal de futsal feminina

O Benfica, detentor do troféu, vai defrontar o Santa Luzia nas meias-finais da 'final four' da Taça de Portugal de futsal feminina, a disputar em 14 e 15 de março, em Matosinhos, ditou o sorteio realizado hoje.