Benfica derrota FC Porto e segue invicto na Liga de basquetebol

Lusa Comentários 03 Nov, 2018, 19:16 | Outras Modalidades

Muito forte na defesa, o conjunto da Luz ultrapassou o rival graças a uma forte defesa, somando a quinta vitória na competição, com Cláudio Fonseca em grande destaque, no ataque e na defesa, com 17 pontos, 11 ressaltos e cinco desarmes de lançamento.



O norte-americano Micah Downs (18 pontos), pelo que fez na segunda metade, e Fábio Lima (16), em destaque no primeiro e último períodos, também foram preponderantes no triunfo dos 'encarnados, tal como Miguel Maria Cardoso (13 pontos e nove assistências), a organizar, e o espanhol Alex Suárez (14).



Os 'encarnados' impuseram sempre um grande ritmo de jogo, que pouco a pouco foi fazendo estragos na coesa equipa portista, que poderá ter acusado um pouco o esforço de ter feito um jogo na Bulgária há pouco mais de 48 horas.



O Benfica, favorito no seu terreno, entrou bem no jogo, com Fábio Lima a conseguir os primeiros cinco pontos, mostrando a vontade de vencer, mas nunca conseguiu distanciar-se.



O FC Porto, graças a um esforçado João Soares (muito assobiado no regresso à Luz), a um incansável Sasa Borovnjak (23 pontos) e ao base Toni Prostran (19 pontos e seis assistências), conseguiu passar para a frente e terminar o primeiro período com uma vantagem de cinco pontos (20-25), mas que chegou a ser de 11.



No segundo período, o Benfica, muito graças a Cláudio Fonseca e bem comandado por Miguel Maria Cardoso, conseguiu recuperar, obrigando o FC Porto a fazer muitas faltas, mas, ao intervalo, ainda mandavam os 'dragões', graças a um 'tiro' a acabar de Ferran Ventura (45-47).



Os 'dragões' entraram melhor na segunda parte, mas, a meio do terceiro período, o Benfica, aproveitando uma melhoria de rendimento de Micah Downs (14 pontos na segunda parte), respondeu e o terceiro período terminou com uma igualdade (64-64).



O FC Porto, que fazia uma grande rotação de jogadores e viu Will Sheehey (10 pontos e seis ressaltos) aparecer melhor na segunda parte, foi-se mantendo na discussão do resultado, mas tudo se complicou com a quinta falta de Borovnjak, já com o Benfica a liderar o marcador.



Na parte final, a equipa da casa, que beneficiou de mais lances livres (marcou 22, em 33, enquanto os portistas aproveitaram nove, de 13), face ao maior número de faltas do adversário (26, contra 17), conseguiu disparar no marcador e, depois, segurar a vantagem, vencendo por cinco pontos.







Jogo no Pavilhão n.º 1 do Estádio da Luz, em Lisboa.



Benfica - FC Porto, 93-88.



Ao intervalo: 45-47.







Sob a arbitragem de Sérgio Silva (Lisboa), Paulo Marques (Porto) e Diogo Martins (Braga), as equipas alinharam e marcaram:



- Benfica (93): Micah Downs (18), Miguel Maria Cardoso (13), Fábio Lima (16), Cláudio Fonseca (17) e Alex Suarez (14). Jogaram ainda José Silva (8), Jaques Conceição, Tomás Barroso, Arnette Hallman (4) e Quentin Snider (3).



Treinador: Arturo Alvarez.



- FC Porto (88): Vladyslav Voytso (2), Toni Prostran (19), João Soares (6), Boris Barac (16) e Sasa Borovnjak (23). Jogaram ainda Pedro Pinto (2), António Monteiro (4), Miguel Queiroz (2), Ferran Ventura (2), Pedro Bastos, Will Sheehey (10) e Diogo Araújo (2).



Treinador: Moncho Lopez







Marcha do marcador: 20-25 (primeiro período), 45-47 (intervalo), 64-64 (terceiro período) e 93-88 (resultado final).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.