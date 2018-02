Benfica e Massamá na `final four` da Liga europeia feminina de hóquei

Lusa 17 Fev, 2018, 21:22 | Outras Modalidades

Acompanham as duas equipas portuguesas outras duas espanholas, o Voltegrá, bicampeão em título, e o vencedor da eliminatória entre o Bigues i Riells e o Gijón, ainda por concluir.



Depois do 15-2 em Lisboa, foi 'descontraída' a viagem da equipa encarnada a Itália, para somar novo triunfo sobre o Estrelas Molfetta, agora por 10-2.



Inês Vieira, com quatro golos, foi a melhor marcadora no Palazzetto Don Sturzo, em Molfetta. Também marcaram pelas 'encarnadas' Rute Lopes e Marlene Sousa, com dois cada, e Rita Lopes e Ana Arsénio.



As jogadoras do Stuart Massamá também entraram para o pavilhão Prof. João Campelo, em Massamá, com a eliminatória praticamente resolvida, já que a 20 de janeiro tinham ido a França golear o Noisy Le Grand, por 7-2.



Hoje não se registou esse desequilíbrio e o jogo acabou com 3-3, com os golos portugueses por Adriana Costa, Tânia Freire 'Pulga', que bisou.



Não se esperava a dificuldade com que o Voltegrá se apurou: após o 4-4 em Espanha, teve de se aplicar para ganhar na Alemanha ao Iserlohn, por 3-2.



O quarto clube para a 'final four' será conhecido ainda hoje, quando se concluir o Bigues i Riells-Gijon. Na primeira 'mão', a equipa de Gijon venceu por claros 7-1.