Benfica e Sporting `anulam-se` em dérbi lisboeta de hóquei em patins

Depois de uma primeira parte sem golos, o Sporting colocou-se em vantagem por Alessandro Verona, através de uma grande penalidade, aos 28 minutos, mas Lucas Ordoñez igualou para as ‘águias’ aos 35.



As duas equipas, que chegaram ao dérbi lisboeta com duas vitórias nas primeiras duas jornadas, com destaque para o triunfo categórico dos ‘encarnados’ na receção ao FC Porto (7-3), na ronda inaugural, totalizam agora sete pontos e viram fugir na liderança do campeonato o Óquei de Barcelos e o Valongo, as únicas formações só com vitórias.



Apesar de haver mais ação junto da baliza sportinguista, foram os ‘leões’ que dispuseram das melhores oportunidades da primeira parte, primeiro numa tentativa dupla, aos 17 minutos, com um remate de Pedro Gil e um segundo de João Souto e, logo de seguida, aos 18, numa grande penalidade que Toni Pérez atirou por cima da baliza de Pedro Henriques.



Os dois conjuntos procuraram o golo ainda antes do descanso, mas o encontro seguiu para o segundo tempo sem qualquer tento, apesar da toada interessante e competitiva que tanto Benfica como Sporting imprimiram.



O nulo foi rapidamente desfeito pelo Sporting, aos 28 minutos, através de uma grande penalidade apontada por Alessandro Verona, a castigar uma falta que mereceu protestos do lado ‘encarnado’. O italiano, novamente no frente a frente com Pedro Henriques, podia ter ampliado aos 33, mas, já após o árbitro ter ordenado a repetição do penálti que saiu ao lado, a segunda tentativa teve desfecho idêntico.



A reação do Benfica não se fez esperar, liderada pelo argentino Lucas Ordoñez, que, depois de ter visto Ângelo Girão negar-lhe o golo ainda antes do tento sportinguista, igualou a partida aos 35 minutos, com um fantástico trabalho, a ‘rodar’ sobre o adversário e a atirar para o fundo das redes.



A reviravolta benfiquista podia ter sido rápida e muito eficaz, não fosse Ângelo Girão a defender o livre direto de Valter Neves no mesmo minuto do empate, mas foi o Sporting quem ainda festejou, aos 37, por apenas escassos centésimos de segundo, num remate de Matías Platero que o árbitro entendeu não ter ultrapassado a linha de baliza, após embater na barra.







Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – Sporting, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Alessandro Verona, 28 minutos.



1-1, Lucas Ordoñez, 35.







Sob a arbitragem de Miguel Guilherme e Luís Peixoto, as equipas alinharam:



- Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez. Jogaram ainda Sergi Aragonès, Gonçalo Pinto, Eduard Lamas e Miguel Vieira.



Treinador: Alejandro Domínguez.



- Sporting: Ângelo Girão, Gonzalo Romero, Ferran Font, Alessandro Verona e Toni Pérez. Jogaram ainda Matías Platero, Pedro Gil, Telmo Pinto, João Souto e José Diogo.



Treinador: Paulo Freitas.







Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.