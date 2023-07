Benfica e Sporting dominam nacionais de atletismo

A superioridade dos encarnados entre os homens proporcionou 84 pontos, quatro acima do Sporting e mais 36 relativamente ao Jardim da Serra, que foi segundo classificado nas mulheres, com 53 pontos, contra 52 do Estreito, ambos distantes dos 87 das "leoas", cuja tarefa vai sendo, tal como na última temporada, facilitada pela ausência do clube da Luz.Vinte e um eventos em cada género preencheram uma sessão em que nenhum atleta se juntou à lançadora do peso Auriol Dongmo e ao velocista dos 1.500 metros Isaac Nader no elenco dos atletas portugueses com marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.Os dois rivais lisboetas estiveram quase sempre nas duas primeiras posições das provas masculinas, à exceção dos 100 metros, nos quais Delvis Santos, do Jardim da Serra, se superiorizou por centímetros a André Prazeres, do Benfica, com recurso ao "photofinish".





Essa prova foi vencida pelo camaronês Emmanuel Alobwede, ao fim de 9,98 segundos, e ajudou o Sporting a menorizar o impacto na classificação causado pelo maior número de triunfos logrados pelos encarnados - oito contra três -, com cada um a valer oito pontos.



Domínio leonino nas mulheres



Menos nivelado foi o setor feminino, com o Sporting a somar 10 vitórias em 11 possíveis, deixando fugir apenas o triplo salto para Lucinda Gomes, do Estreito, com 13,09 metros.



Um dia depois de ter renovado contrato com as "leoas", a campeã europeia e mundial em pista coberta Auriol Dongmo fez o seu segundo melhor registo na época ao ar livre, com 19,70 metros no lançamento do peso, enquanto Anabela Neto não saiu dos 1,71 no salto em altura e Márcia Maketa, de 17 anos, evoluiu a marca pessoal no martelo para 56,79.



Outros sucessos do Sporting foram produzidos por Cátia Azevedo, recordista de Portugal nos 400 metros (52,98 segundos), Salomé Afonso, nos 1.500 (04.24,09 minutos), Laura Taborda, nos 3.000 obstáculos (10.05,08), Carolina Costa, nos 3.000 marcha (13.25,17), Catarina Ribeiro, nos 5.000 (16.23,10), ou Lorène Bazolo, que juntou a segunda melhor marca da época nacional nos 100 (11,22) ao êxito coletivo na estafeta de 4x100 (45,10).





Luta nos escalões secundários



Quanto aos restantes escalões, Atletismo de Seia e Água de Pena vão entrar na jornada decisiva à frente das classificações masculina e feminina da II Divisão, ao passo que Ilha Azul, nos homens, e Casa do Benfica de Faro, nas mulheres, lideram o terceiro patamar.



A 85.ª edição do Nacional de clubes de atletismo reparte 48 equipas de 31 emblemas por três divisões, num total de praticamente 1.000 atletas, e decorre durante o fim de semana entre o Estádio Municipal Manuela Machado e o Jardim da Marina, em Viana do Castelo.