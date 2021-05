Benfica eliminado da Liga Europeia de hóquei feminina

Ao intervalo as espanholas estavam a vencer por 1-0, tendo aumentado a vantagem no arranque da segunda parte. O Benfica ainda conseguiu chegar ao empate através de Maria Sofia Silva e Flor Felamini, mas o Voltregà colocou-se em vantagem já perto do fim, garantindo assim a passagem às meias-finais da prova.A equipa espanhola disputa no sábado, dia 30, a meia-final com Manleu, que venceu o Cerdanyola, por 7-4, após prolongamento.

A final realiza-se no domingo, dia 31, às 11h00, no Pavelló Municipal Maria Victor, em Barcelona.