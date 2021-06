Benfica empata final do nacional de futsal

Depois de ter perdido o primeiro jogo, o conjunto ‘encarnado’ precisava de se recolocar na discussão pelo título e começou da melhor forma, com o golo de Tayebi. O Sporting reagiu e chegou ao 3-1 com golos de Taynan, Varela e Pauleta, com Robinho e, novamente, Tayebi a empatarem o jogo a três antes do intervalo.



Na segunda parte, o Sporting voltou a distanciar-se no marcador, com dois golos de Taynan, mas o Benfica voltou a responder, com tentos de Arthur e Rafael Henmi, que selou o 5-5 com que se atingiu o final do tempo regulamentar.



No prolongamento, a equipa de Joel Rocha foi mais forte e resolveu este segundo jogo com golos de Tiago Brito e Fábio Cecílio.



A primeira parte foi, possivelmente, uma das melhores de toda a época, e foi o Benfica a abrir as hostilidades, logo aos dois minutos, por Tayebi. Pany Varela perdeu a bola no ataque, Robinho na esquerda atrapalhou-se, mas ainda conseguiu a assistência.



O Sporting reagiu da melhor maneira ao golo e, aos cinco minutos, chegou ao empate, por Taynan, após uma excelente jogada com Erick ao primeiro toque e com finalização na zona central.



Os ‘leões' viraram o resultado pouco depois, com Zicky a aproveitar um erro de Tayebi e a assistir Varela para um golo fácil.



Mais seguros do seu jogo, os campeões europeus ampliaram para 3-1, capitalizando mais um erro da defesa ‘encarnada', desta feita por Roncaglio. O brasileiro saiu da baliza, a bola acabou em Pauleta e o jogador ‘verde e branco’ só teve de encostar.



Quando o Benfica parecia afundar-se, Joel Rocha chamou todos ao banco e o minuto de pausa surtiu efeito.



Pouco depois, aos 11 minutos, Robinho reduziu para 3-2, após ‘sentar’ Merlim, e, aos 14, foi Tayebi a ‘bisar’ e a fazer o empate a três, na conversão de uma grande penalidade a castigar mão na bola de Tomás Paçó.



Aos três minutos do segundo tempo, o Sporting voltou a colocar-se na frente, novamente por Taynan. Na marcação de um livre, Alex Merlim ameaçou o remate direto, mas assistiu o companheiro na direita, que marcou com um remate cruzado.



Os lances de bola parada foram decisivos no encontro e o número 10 do Sporting voltou a colocar o nome na folha de marcadores aos 26 minutos. Desta feita, o pivot optou pelo remate direto e recolocou os campeões europeus a vencer por dois golos.



Tal como no primeiro tempo, o Benfica não ficou abalado e voltou a reagir à desvantagem. O jogo manteve uma toada espetacular e, aos 31 minutos, teve dois momentos mágicos.



Guitta fez uma defesa inacreditável, num primeiro remate de Arthur, mas Robinho voltou à carga com nova assistência para o companheiro e o brasileiro rematou de forma indefensável para o compatriota, colocando o marcador em 5-4.



O ritmo não abrandava e o Benfica conseguiu o empate a cinco aos 34 minutos. Aproveitando algum adormecimento do Sporting, e depois de uma bola que a defesa leonina ‘despachou’, Rafael Henmi entrou pelo corredor, puxou para o pé esquerdo e disparou cruzado, com a bola a bater ainda em Jacaré e a trair Guitta.



Mais necessitado de ganhar para não ficar a perder por 2-0 nesta final, o Benfica encarou o prolongamento mais determinado em resolver o jogo a seu favor e Joel Rocha apostou no ‘cinco para quatro’ logo na primeira parte.



A estratégia deu resultado e, numa jogada de muita paciência, as ‘águias' acabaram por encontrar uma brecha na defesa do Sporting, que Tiago Brito aproveitou para faturar o 6-5.



Já na segunda parte do prolongamento, com o Sporting em ‘cinco para quatro’, o Benfica conseguiu pela primeira vez uma vantagem mais dilatada do que um golo.



Robinho voltou a ser decisivo na assistência e foi Fábio Cecílio, dentro da área e com um remate ao ângulo, a fazer o 7-5 para as ‘águias', resultado que já não se alterou e empatou a final, com uma vitória para cada lado.



As duas equipas voltam a defrontar-se na quinta-feira, às 20:30, no pavilhão João Rocha, em Lisboa, para o terceiro jogo da final do campeonato, disputada à melhor de cinco jogos.



Jogo no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica - Sporting, 7-5 após prolongamento.



Ao intervalo: 3-3.



No final do tempo regulamentar: 5-5.



No final da primeira parte do prolongamento: 6-5.



No final do prolongamento: 7-5.



Marcadores:



1-0, Tayebi, 02 minutos.



1-1, Taynan, 05.



1-2, Pany Varela, 06.



1-3, Pauleta, 10.



2-3, Robinho, 11.



3-3, Tayebi, 14 (grande penalidade).



3-4, Taynan, 23.



3-5, Taynan, 26.



4-5, Arthur, 31.



5-5, Rafael Henmi, 34.



6-5, Tiago Brito, 44.



7-5, Fábio Cecílio, 47.



Equipas:



- Benfica: Roncaglio, Nilson, Chishkala, Tayebi e Robinho. Jogaram ainda Silvestre Ferreira, Fábio Cecílio, Arthur, Rafael Henmi, Tiago Brito, e Jacaré.



Treinador: Joel Rocha.



- Sporting: Guitta, Diego Cavinato, Rocha, João Matos e Alex Merlim. Jogaram ainda Erick Mendonça, Pany Varela, Tomás Paçó, Zicky, Taynan, e Pauleta.



Treinador: Nuno Dias.



Árbitros: Filipe Duarte (AF Coimbra) e Eduardo Coelho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Robinho (09), Pany Varela (09), Nuno Dias (18), Jacaré (26), Rocha (39) e Taynan (44).



Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.