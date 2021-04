Benfica entra a golear na Liga Europeia e está a um empate da `final-four`

O triunfo 'encarnado' começou a ser construído na primeira parte, com Diogo Rafael a inaugurar o marcador na conversão de um penálti, aos seis minutos, o ‘capitão’ Valter Neves aumentou a vantagem (07) e, apesar de Roberto di Benedetto ter reduzido (20) para os espanhóis, Gonçalo Pinto (22) e Diogo Rafael (25) levaram a equipa confortável para o intervalo.



No segundo tempo, os 'encarnados' apontaram três golos em três minutos: Diogo Rafael, aos 38 minutos, confirmou o 'hat-trick' em novo penálti, Sergi Aragonès estreou-se a marcar (39) e Gonçalo Pinto 'bisou' (40), enquanto Marc Grau reduziu a diferença, aos 47 minutos.



Depois de um empate no dia anterior frente ao Barcelona (2-2), o desgaste físico levou a melhor sobre a formação de Juan Copa que não conseguiu suster a boa entrada das ‘águias’, que beneficiaram de uma grande penalidade, aos seis minutos, convertida por Diogo Rafael e aumentaram a vantagem no minuto seguinte, com Valter Neves a concluir uma boa jogada ofensiva.



A correr atrás do prejuízo, os galegos beneficiaram de um penálti, mas não conseguiram reduzir o marcador devido a uma grande defesa de Pedro Henriques, mas viriam a reduzir a desvantagem numa ‘bomba’ de Roberto di Benedetto que quebrou a barreira erguida por Pedro Henriques.



Ainda assim, os 'encarnados' voltaram a marcar numa incursão de Gonçalo Pinto pelo corredor central, deixando o guarda-redes Carles Grau cair antes de atirar para o fundo das redes, e dilataram a vantagem pouco depois num remate ao canto superior de Diogo Rafael.



No regresso do intervalo, um penálti para cada lado no mesmo minuto, mas primeiro Pedro Henriques negou o golo a Adroher, depois Ordóñez atirou ao lado e, minutos depois, o ‘guardião’ benfiquista voltou a negar Adroher com uma grande defesa, desta feita num livre direto.



Nos minutos seguintes, o nível anímico dos galegos caiu a pique ao sofrerem três golos em três minutos, com Diogo Rafael a assinar o ‘hat-trick’ ao converter novo penálti, seguido por um contra-ataque de Sergi Aragonès que colocou o esférico por baixo do corpo de Carles Grau e, por fim, Gonçalo Pinto ‘bisou’ com um remate forte ao ângulo superior na marcação de um livre direto.



O melhor que o Liceo da Corunha conseguiu fazer foi reduzir a diferença a três minutos do fim, com um tento de Marc Grau, apesar de ainda ter conquistado novo livre direto, mas Pedro Henriques fechou a porta a David Torres.



Com este resultado, o Benfica precisa apenas de um empate frente ao Barcelona para chegar à final-four da competição, jogo que vai ser disputado no domingo.



Jogo realizado no Pavilhão Municipal do Luso, em Mealhada, Aveiro.



Liceo da Corunha – Benfica: 2-7.



Ao intervalo: 1-4.



Marcadores:



0-1, Diogo Rafael, 06 minutos (grande penalidade).



0-2, Valter Neves, 07.



1-2, Roberto di Benedetto, 20.



1-3, Gonçalo Pinto, 22.



1-4, Diogo Rafael, 25.



1-5, Diogo Rafael, 38 (grande penalidade).



1-6, Sergi Aragonès, 39.



1-7, Gonçalo Pinto, 40.



2-7, Marc Grau, 47.



Sob arbitragem de Miguel Diaz (Espanha) e Miguel Guilherme (Portugal), as equipas alinharam:



- Liceo da Corunha: Carles Grau, David Torres, Franco Platero, Roberto di Benedetto e Jordi Adroher. Jogaram ainda: César Carballeira, Maxi Oruste e Marc Grau.



Treinador: Juan Copa.



- Benfica: Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Lucas Ordóñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda: Eduard Lamas, Sergi Aragonès, Vieirinha e Danilo Rampulla.



Treinador: Alejandro Dominguez.



Ação disciplinar: nada a assinalar.



Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.