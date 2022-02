Benfica ganha na Rússia para a Liga Europeia de andebol

O jogo, da oitava jornada do grupo B, deixa mesmo os benfiquistas na luta pelos dois primeiros lugares do grupo, o que será assegurado com vitórias sobre os dinamarqueses do GOC, 01 de março, e sobre os franceses do Nantes, dia 08 de março.



GOC e Benfica estão com 13 pontos, com vantagem de momento para os dinamarqueses, que ganharam na Luz, e os franceses estão com 10 pontos e um jogo a menos. Também apurado para os oitavos de final está o TBV Lembo, da Alemanha, com oito pontos e igualmente um jogo para disputar nesta jornada.



Hoje, no Olimpiysky Sport Palace, em Chekhov, o Benfica nunca teve problemas para se impor ao adversário e a intervalo já liderava por dois golos (17-15).



A segunda parte manteve a tendência da primeira, com os pupilos de 'Chema' Rodríguez a confirmar a superioridade e ganhar por cinco de diferença.



Lazar Kukic, Rogério Moraes, Demis Grigoras e Luciano da Silva, todos com cinco golos, foram hoje os elementos mais concretizadores da formação lisboeta.



'Chema' Rodríguez considerou no final do jogo de hoje a partida como "complicada", mas encarada de forma "muito séria do princípio ao fim".



"Na primeira parte tivemos mais dificuldades, alguns desajustes na defesa, mas na segunda parte ajustámo-los, acertámos a dinâmica e conseguimos vencer. Estamos contentes, porque ganhar na Rússia é sempre difícil", disse o técnico dos 'encarnados'.



Na nona e penúltima ronda desta fase de grupos, o Benfica desloca-se à Dinamarca, para defrontar o GOG, num encontro que está marcado para as 16:00 da próxima terça-feira.