Benfica ganha naTaça da Europa de basquetebol

A ganhar por 25-10 no primeiro quarto, os encarnados geriram depois a vantagem e chegaram ao intervalo com 42-25 a seu favor. Com 62-48 no terceiro quarto, acabaram por finalizar com nove pontos de vantagem (76-67).



O triunfo na Polónia deixa a equipa lisboeta em segundo do grupo, com sete pontos, e um jogo para cumprir no calendário, em casa do rival Sporting.



Apuram-se para a fase seguinte duas equipas no grupo e, com quatro jogos ainda por disputar, tudo está em aberto, com todas as equipas na luta.



Lidera o Sporting com sete pontos (em quatro jogos), seguido pelo Benfica, também com sete (em cinco jogos) e desvantagem no confronto direto. Em terceiro está o Oradea, com cinco pontos (três jogos) e em quarto o Sopot, igualmente com cinco (quatro jogos).



Os números não deixam outra conclusão - foi de facto fácil a vitória do conjunto treinado por Norberto Alves, apesar da reação polaca no segundo tempo, quando a equipa da casa reduziu até quatro pontos de diferença, já no quarto parcial.



Com 25 pontos, o benfiquista Frank Gaines foi o melhor marcador da partida, disputada na Arena Gdansk. Aaron Broussard (12) e Arnette Hallman (8) também tiveram contribuições decisivas.



O último jogo do Benfica é na próxima semana, no pavilhão do rival Sporting, ficando depois à espera do resultado dos outros três jogos ainda por disputar para saber do seu destino europeu.