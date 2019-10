Benfica goleia Herringen por 14-0 na Liga Europeia de hóquei

O Benfica goleou sábado os alemães do Herringen, por 14-0, na primeira jornada do grupo C da Liga Europeia de hóquei em patins, e começou a caminhada na competição da melhor forma possível.

Gonçalo Pinto (04 e 14), Eduard Lamas (09), Jordi Adroher (19), Lucas Ordoñez (26 e 30), Miguel Vieira (40, 42, 46 e 50), Diogo Rafael (41, 46 e 49) e Valter Neves (50) foram os autores dos 14 golos do Benfica, que iniciam a prestação europeia com uma vitória folgada, tendo ainda de enfrentar, no mesmo grupo, os espanhóis do Barcelona e os italianos do Sarzana.



Os ‘encarnados’ impuseram-se aos campeões germânicos desde muito cedo e, sem qualquer dificuldade, chegaram ao intervalo com uma margem de quatro golos. Gonçalo Pinto foi o primeiro jogador a ‘bisar’, aos 04 e 14 minutos, com Eduard Lamas a faturar aos 09. Na resposta a uma grande penalidade do Herringen defendida por Pedro Henriques, Jordi Adroher chegou ao quarto tento.



Na entrada para o segundo tempo, Lucas Ordoñez ampliou a vantagem das ‘águias’ para seis golos, com tentos aos 26 e 30 minutos, perante um adversário cada vez mais apático no encontro e que nunca conseguiu contrariar o poderio da equipa portuguesa.



Nos instantes finais do encontro, Miguel Vieira e Diogo Rafael foram os jogadores em destaque, com quatro e três golos cada, respetivamente. Com oito golos nos últimos 10 minutos, somando à conta um tento do capitão Valter Neves, o Benfica raramente deu espaços ao Herringen, que sai de Portugal com uma derrota muito pesada.



Jogo realizado no pavilhão Fidelidade, em Lisboa.



Benfica – Herringen, 14-0.



Ao intervalo: 4-0.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Pinto, 04 minutos.



2-0, Eduard Lamas, 09.



3-0, Gonçalo Pinto, 14.



4-0, Jordi Adroher, 19.



5-0, Lucas Ordoñez, 26.



6-0, Lucas Ordoñez, 30.



7-0, Miguel Vieira, 40.



8-0, Diogo Rafael, 41.



9-0, Miguel Vieira, 42.



10-0, Diogo Rafael, 46.



11-0, Miguel Vieira, 46.



12-0, Diogo Rafael, 49.



13-0, Valter Neves, 50.



14-0, Miguel Vieira, 50.



Sob a arbitragem dos suíços Urs Dornbierer e Steff Jordi, as equipas alinharam com:



- Benfica: Pedro Henriques, Albert Casanovas, Eduard Lamas, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Jogaram ainda, Marco Barros, Valter Neves, Diogo Rafael, Jordi Adroher e Miguel Vieira.



Treinador: Alejandro Dominguez.



- Herringen: Timo Tegthoff, Lucas Karschau, Liam-Gunther Hages, Robin Schulz e Christoph Rindfleisch. Jogaram ainda, Milan Brandt e Luis Hages.



Treinador: Christian Zarod.



Ação disciplinar: Cartão azul para Miguel Vieira (23).



Assistência: cerca de 500 espetadores.