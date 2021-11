Benfica, masculinos, e Sporting, femininos, campeões nacionais de corta-mato longo

Na prova absoluta masculina, a incerteza quanto ao vencedor individual, bem como coletivo, manteve-se até à meta, tendo o benfiquista Samuel Barata arrebatado pela primeira vez o título nacional, batendo sobre a meta o sportinguista Miguel Marques.



Samuel Barata cumpriu o percurso em 30.12 minutos, o mesmo tempo de Marques, enquanto o terceiro lugar foi para outro sportinguista, Rui Teixeira, com 30.18.



Numa classificação em que os oito primeiros dividiram-se entre Benfica e Sporting, os 'encarnados' sagraram-se campeões com 17 pontos, apenas menos dois do que o Sporting, vice-campeão, enquanto o Sporting de Braga foi terceiro, com 49.



Assim, de acordo com os critérios, Sporting (campeão da época 2020/2021) e Benfica (campeão da presente época de 2021/2022) serão os representantes portugueses na Taça dos Clubes Campeões Europeus, que se realizará em fevereiro no Complexo Desportivo do Jamor.



"Este triunfo foi muito bom, num percurso que é muito enganador, parece plano, mas não é, e também é sinuoso. Sei que os adversários estavam bem preparados (estiveram em estágio de altitude, tal com o próprio Barata) e havia ainda a luta coletiva, que deixa sempre no ar alguma estratégia de desgaste para adversários", afirmou no final Samuel Barata.



O atleta benfiquista, que se mostrou disponível para representar Portugal nos próximos Europeus de crosse da Irlanda, sublinhou a importância do triunfo.



"Foi muito importante para mim vencer este corta-mato, centenário, que já foi ganho por atletas de grande nível internacional. Foi uma forma de expressar a minha gratidão para o meu treinador Pedro Rocha, que infelizmente já não está entre nós, por todo um trabalho de 10 anos que aqui mostrou mais um nível de qualidade", afirmou.



Na competição feminina, a atleta do Sporting de Braga Mariana Machado repetiu, 34 anos depois, o feito da sua mãe, Albertina Machado, e arrebatou o título, cortando a meta em 27.43 minutos, menos 19 segundos do que Neide Dias, do Feirense, segunda classificada, e 20 do que a sportinguista Jéssica Augusto, terceira.



Coletivamente o título foi para o Sporting, com 29 pontos, sendo secundado pelo Sporting de Braga, com 37, enquanto o Feirense foi terceiro, com 56.



No final, Mariana Machado, que se sagrou também campeã nacional em sub-23, mostrou-se "muito contente" com o triunfo.



"Trabalhei muito. Fui atrás das outras atletas, mais experientes, mas, a faltarem 1.500 metros para a meta, como estava confortável, acelerei para conquistar um título muito gratificante. Este resultado deixa-me ainda mais motivada para os Europeus daqui por duas semanas, caso seja selecionada, faltando afinar apenas uns pequenos pormenores. É uma competição que eu gosto, tal como o enorme orgulho que sinto em representar Portugal nas grandes competições e levar a sua camisola aos lugares mais altos", referiu.



Nas restantes competições, João Amaro (RD Águeda) sagrou-se campeão nacional de sub-20, com o Sporting a levar o título coletivo, enquanto, na competição feminina, Rita Figueiredo (Sporting) foi campeã individual tendo a equipa 'leonina' arrebatado igualmente o título.



Nos sub-18, Alexandre Lucas (Sobral de Ceira) foi campeão individual, numa prova em que a Escola Rosa Oliveira conquistou o título por equipas, enquanto Beatriz Fernandes (Nucleoeiras) venceu em femininos e o Maia AC coletivamente.



No campeonato com estafeta mista, que se realizou pela primeira vez, o título foi o UD Várzea, com 19.48 minutos, superando por 11 segundos o Sporting de Braga, segundo classificado.