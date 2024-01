Benfica melhor nos arranques vence Sporting de Braga e segue para as meias

Os golos de Arthur e Afonso Jesus (aos cinco e sete minutos, respetivamente) revelaram-se muito penalizadores para um Sporting de Braga que demorou a reagir – ainda reduziu por Ítalo Rossetti, aos 18 ­– e voltou a quebrar na entrada para o segundo tempo, com os tentos de Edmilson Kutchy (26) e novamente Arthur (27).



O Belenenses, que também se qualificou hoje ao vencer o Torreense, é o adversário dos ‘encarnados’ na meia-final, marcada para as 21:00 de sábado.



Os detentores da Taça da Liga em título foram melhores desde cedo, no confronto com o atual líder da fase regular do campeonato, supremacia que se materializou com o golo inaugural, aos cinco minutos de jogo.



Ivan Chishkala abriu em Arthur no corredor direito, que pisou para dentro e rematou rasteiro para o fundo das redes, colocando assim as ‘águias’ com o conforto da vantagem no marcador.



Apenas dois minutos depois, Afonso Rocha viria a ampliar e a complicar muito a tarefa dos bracarenses, num lance em que se notabilizou a assistência de Lúcio Rocha, com um brilhante cruzamento que deixou o colega na ‘cara’ do golo.



Em face da inesperada desvantagem de dois golos, numa fase tão precoce do encontro, os minhotos começavam a ‘ripostar’, com diversas oportunidades.



O guardião benfiquista Léo Gugiel ia mantendo o resultado, perante o ímpeto crescente do adversário, através de enormes intervenções, como as defesas aos remates de Allan Guilherme, aos 11 minutos, e Tiago Brito, aos 15.



O golo da formação de Joel Rocha tornar-se-ia uma inevitabilidade, acabando por surgir através de Ítalo Rossetti, que, num movimento clássico de pivô, conseguiu rodar sobre Afonso Jesus, rematando forte, sem hipóteses para o guarda-redes dos encarnados, aos 18.



Na segunda metade, o Benfica voltou a entrar melhor, criando várias oportunidades de perigo iminente até chegar ao terceiro golo.



Aos 26 minutos, Edmilson Kutchy, em grande velocidade, recuperou a bola e ultrapassou Robinho na corrida pelo flanco direito, antes de contornar o guarda-redes e colocar o seu nome na lista de marcadores.



Logo no minuto seguinte, o Benfica marcaria novamente, fechando qualquer dúvida sobre o destino da eliminatória, com Kutchy a não perdoar nova perda de bola dos bracarenses, desta feita assistindo Arthur para o ‘bis’.



Nos instantes finais, o guarda-redes Léo Gugiel ainda aproveitou o ‘5x4’ desenhado pelo adversário para marcar de baliza a baliza e fechar o marcador em 5-1.



Com este resultado, os ‘encarnados’ juntam-se a Leões de Porto Salvo, Belenenses e Sporting, que também venceram as respetivas eliminatórias da ‘final eight’ em Póvoa do Varzim e ganharam o direito de acederem as meias-finais.



Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.



Benfica – Sporting de Braga, 5-1.



Ao intervalo: 2-1.



Marcadores:



1-0, Arthur, 05 minutos.



2-0, Afonso Jesus, 07.



2-1, Ítalo Rossetti, 18.



3-1, Edmilson Kutchy, 26.



4-1, Arthur, 27.



5-1, Léo Gugiel, 40.



Equipas:



- Benfica: Léo Gugiel, Silvestre Ferreira, Ivan Chishkala, Arthur e Jacaré. Jogaram ainda, Afonso Jesus, Bruno Coelho, Edmilson Kutchy, Carlos Monteiro, Lúcio Rocha, Higor de Souza e Rocha.



Treinador: Mário Silva.



- Sporting de Braga: Dudu, Tiago Sousa, Allan Guilherme, Ygor Mota e Robinho. Jogaram ainda, Ítalo Rossetti, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Tiago Correia, Henmi e Ricardo Lopes.



Treinador: Joel Rocha.



Árbitros: Tiago Silva (AF Porto) e Maurício Couto (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Lopes (13), Jacaré (29), Arthur (32) e Robinho (32).