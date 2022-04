Benfica na final da Golden Cup

O argentino Pablo Álvarez, que veio para a Europa em 2005, pela ‘mão’ do clube da Corunha, foi a grande figura da primeira meia-final, ao apontar um ‘póquer’, com dois golos na primeira parte, que os ‘encarnados’ terminaram a vencer por 2-1, e dois na segunda.



Com uma igualdade a três golos, ‘Pablito’ decidiu o jogo aos 43 minutos, num embate em que, pelos espanhóis, marcaram Alex Rodríguez, que ‘bisou’, com um golo em cada parte, e Marc Grau.



Na final, o Benfica, que já havia eliminado o FC Barcelona nos quartos de final, no desempate por penáltis (3-2, após 4-4), defronta o vencedor do encontro entre Óquei de Barcelos e Sporting, agendado para as 19:00 locais (18:00 em Lisboa).



O jogo decisivo da competição realiza-se também às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), no domingo, no Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, Espanha.